Новым тренером сборной Бразилии по футбол назначен Тите

Президент бразильского футбольного клуба "Коринтианс" Роберто де Андраде объявил о назначении главным тренером сборной Бразилии тренера своей команды Тите, сообщает Goal.com.

«Тите заканчивает работу с Коринтиансом», – сказал Андраде. - Он принял предложение возглавить сборную Бразилии».

После вылета бразильцев с Копа Америка еще на групповом этапе главный тренер команды Дунга был уволен. Поражение от сборной Перу и ничья c Эквадором не позволили пентакампеонам выйти в раунд плей-офф - 1/4 финала.

55-летний Аденор Леонардо Бакши, более известный как Тите, работает тренером с 1990 года. Выигрывал чемпионат Бразилии, Кубок Либертадорес и Клубный чемпионат мира с «Коринтиансом».