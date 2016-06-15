Игроки киевского "Динамо" вышли из отпуска

У игроков киевского "Динамо" завершился летний отпуск в 2016-м, сообщает официальный сайт команды.

Все игроки (кроме сборников) в первые дни нового сезона в два этапа 15 и 16 июня пройдут традиционное медицинское обследование в клинике «Борис» и десять дней под руководством главного тренера Сергея Реброва проведут в тренировочной работе.

После этого наступит австрийский этап подготовки, который продлится с 27 июня по 10 июля.

Местом резиденции станет пятизвездный отель Interalpen Tyrol, расположенный на альпийском плато в 30 км езды от Инсбрука, а игровая программа согласно предварительного плана будет состоять из шести встреч.

Вернувшись в Киев, динамовцы посвятят неделю тренировочным занятиям на клубной базе в Конча-Заспе и официально откроют сезон 16 июля матчем за Суперкубок Украины - против донецкого "Шахтера".