Игроки киевского "Динамо" вышли из отпуска
Все игроки (кроме сборников) проходят традиционное медицинское обследование.
У игроков киевского "Динамо" завершился летний отпуск в 2016-м, сообщает официальный сайт команды.
Все игроки (кроме сборников) в первые дни нового сезона в два этапа 15 и 16 июня пройдут традиционное медицинское обследование в клинике «Борис» и десять дней под руководством главного тренера Сергея Реброва проведут в тренировочной работе.
После этого наступит австрийский этап подготовки, который продлится с 27 июня по 10 июля.
Местом резиденции станет пятизвездный отель Interalpen Tyrol, расположенный на альпийском плато в 30 км езды от Инсбрука, а игровая программа согласно предварительного плана будет состоять из шести встреч.
Вернувшись в Киев, динамовцы посвятят неделю тренировочным занятиям на клубной базе в Конча-Заспе и официально откроют сезон 16 июля матчем за Суперкубок Украины - против донецкого "Шахтера".