Анонс событий Евро-2016: день №6

Россия - Словакия: время побеждать

Турнир Евро-2016 пока что складывается для России не наилучшим образом. Команда Леонида Слуцкого, продемонстрировав невыразительный футбол в матче с Англией, смогла на последней минуте вырвать у соперника ничью. Но выступление российских футболистов отошло на второй план после событий с участием российских фанатов, устроивших погромы в Марселе.

Сейчас над сборной России висит меч дисквалификации с турнира, а потому футболистам вдвойне важно доказать, что на Евро-2016 они являются не туристами, а боеспособной командой, которая может диктовать свои условия на футбольном поле в рамках правил. Лучшего соперника, чем Словакия, для демонстрации своих возможностей сегодня сложно придумать.

Форвард сборной России Артем Дзюба также считает, что в игре со Словакией его команде нужно будет атаковать. "С Англией это не совсем получалось, так как у нее очень быстрые ребята, агрессивные. Думаю, со Словакией будет такая возможность. <...> Не думаю, что мы будем доминировать, но сейчас на чемпионате никто особо и не доминирует. Матчи преимущественно ровные. Думаю, в игре со словаками у нас будет больше атак и моментов", - сказал российский нападающий.

У Словакии, проигравшей в первом туре Уэльсу, турнирная ситуация гораздо сложнее - поражение от России сделает ее шансы на выход в плей-офф минимальными. "Учитывая ситуацию, у россиян есть небольшое преимущество. Но у нас есть опыт. Надеюсь, мы сможем применить все свои умения на практике. Если мы хотим квалифицироваться, важно завтра сыграть успешно", - сказал перед матчем наставник Словакии Ян Козак.

Румыния - Швейцария: доказать обратное

В первом туре группы А сборная Румынии завершила матч поражением, а Швейцария - победой. Тем не менее, по игре эти команды оставили противоположное впечатление: подопечным Ангела Йорданеску стоит отдать должное за борьбу со сборной Франции почти до самого конца встречи, а вот успех Швейцарии со скромной Албанией иначе как вымученным назвать нельзя. Сегодня обеим командам представиться возможность доказать, кто есть кто. И пусть "красно-белые" считаются фаворитом игры, Румыния вполне способна справиться с ними.

Накануне встречи Йорданеску напомнил, что задачей Румынии на Евро-2016 остается выход в плей-офф, и матч против Швейцарии является одним из ключевых в борьбе за место в Топ-16. "Игра со Швейцарией будет очень важной для нас. После матча с Францией главным вопросом стало физическое и психологическое восстановление игроков. Надеюсь, что команда все-таки будет хорошо готова физически", - сказал румынский специалист.

При этом наставник Швейцарии Владимир Петкович высоко оценил игру сборной Румынии против Франции и не считает, что сегодняшняя игра будет легкой для его сборной.

"Румыния вполне могла одолеть французов, поэтому нам нужно заметно улучшать свою игру, - считает тренер. - С албанцами мы действовали не лучшим образом. Первые полчаса показывали добротный футбол, но так следует играть весь матч".

"Сборная Швейцарии ранее никогда не выигрывала два матча кряду на чемпионатах Европы. Мы хотим войти в историю", - подчеркнул главный тренер "красно-белых".

Франция - Албания: все еще в ожидании разгрома

В первом туре группового турнира Евро-2016 ни один матч не завершился с разгромным счетом. Сторонники расширения чемпионата до 24-х команд считают это показателем высокого уровня турнира - дескать, слабых здесь нет, однако болельщики все еще ожидают разнообразия на чемпионате. Вчера разгром ожидался в исполнении Австрии и Португалии, но их соперники - Венгрия и Исландия - не позволили им выиграть встречу даже с минимальным преимуществом. Сегодня можно допустить, что крупная разница в счете будет зафиксирована после игры Франции и Албании.

Наверняка, рисунок встречи между подопечными Дидье Дешама и Джанни Де Бьязи будет похож на ряд других поединков турнира - когда одна команда всю игру контролирует мяч и создает голевые моменты, а вторая ищет свое счастье в контратаках. Пять дней назад французы уже играли в такой футбол, когда в конце встречи добыли победу над Румынией. Однако предполагается, что сборная Албании - менее сильный соперник, чем подопечные Йорданеску. Да и "Трехцветным" уже пора показывать, почему их накануне старта чемпионата называли фаворитом турнира.

Албанцы, впрочем, складывать оружие заранее не намерены. "Мы провели хороший матч со Швейцарией, мы много работали над тем, чтобы найти баланс в нашей игре, и теперь попытаемся воплотить в жизнь то, над чем мы работали на тренировках" - сказал перед матчем де Бьязи.

При этом он подтвердил, что в сегодняшней игре его команда будет играть в оборонительный футбол. "Мы хорошо знаем сборную Франции. Трибуны их будут гнать вперед, мы постараемся им помешать найти свою игру, и будем пытаться ловить их на контратаках", - добавил наставник албанцев.

Евро-2016. 15 июня. Календарь:

16:00. Россия - Словакия (прямая трансляция - ТК "Футбол 2")

19:00. Румыния - Швейцария (прямая трансляция - ТК "Футбол 1")

22:00. Франция - Албания (прямая трансляция - ТК "Украина")

Матчи в компании друзей и за бокалом пива можно будет посмотреть в различных киевских фан-зонах - на Почтовой площади, Спортивной площади, Троицкой площади, Оболонской набережной, Трухановом острове или других местах.