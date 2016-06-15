Копа Америка: сборная Чили стала последним участником 1/4 финала

Сборная Чили обыграла команду Перу со счетом 4:2 и вышла в четвертьфинал Копа Америка. В другом матче группы команда Аргентины разгромила аутсайдеров из Боливии - 3:0.

В решающем матче Группы D в Филадельфии сошлись команды Чили и Перу, у которых было на счету по 3 очка. В борьбе за 2-е место и последнюю путевку в плей-офф сильнее и удачливее оказались чилийцы. Панамец Камарго открыл счет на 5-й минуте, но сперники, благодаря дублю Варгаса (15-я и 43-й минуты), еще до конца тайма не только сравняли счет, но и вышли вперед. После перерыва, на 50-й минуте, Санчес увеличил преимущество чилийцев до 3:1, на 75-й минуте Ароййо забил второй гол сборной Панамы, но в самой концовке, на 89-й минуте, Санчес сделал дубль - 4:2 в пользу команды Чили.

В ничего не решавшем с турнирной точки зрения матче лидера и аутсайдера группы Аргентина - Боливия, аргентинцы выиграли с крупным счетом 3:0. Голы на счету Ламеллы, Лавесси и Куэсты.

Таким образом, в итоговой турнирной таблице у Аргентины 9 очков, Чили - 6, Перу - 3, Боливии - 0.

В матчах 1/4 финала сойдутся США - Эквадор, Перу - Колумбия, Аргентина - Венесуэла, Мексика - Чили.

Матчи пройдут 17-19 июня.