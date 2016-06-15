Тренер сборной Бразилии по футболу отправлен в отставку

Увольнение последовало вслед за вылетом команды из Кубка Америки, передает РБК.

Сборная Бразилии не смогла выйти в плей-офф Кубка Америки впервые с 1987 года. В последнем туре группового этапа бразильцы уступили Перу со счетом 0:1 и остались на третьем месте в группе. В плей-офф из группы B вышли команды Перу и Эквадора.

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После матча против Перу Дунга обвинил в поражении судья встречи – по мнению тренера, арбитр засчитал гол, забитый рукой. «Всю проделанную работу перечеркнул один эпизод. Я и мои футболисты не в состоянии изменить то, что всем было и так очевидно. Не понимаю, почему боковой судья не разобрался в ситуации, при том что арбитры обсуждали этот эпизод целых четыре минуты? На большом экране четко было видно, что гол был забит рукой. Зачем радиосвязь, если и так все очевидно? С кем они консультировались? Все это очень странно…», - сказал Дунга.

Дунга возглавлял сборную Бразилии дважды. Он работал с командой с 2006 по 2010 годы, а затем вновь был назначен на этот пост в 2014 году после чемпионата мира. Со сборной Бразилии он выиграл Кубок Америки (2007), Кубок Конфедераций (2009) и Олимпийские игры (2008).

Под руководством Дунги сборная Бразилии не только неудачно выступила на Кубке Америки 2016 года, но и провалила старт отборочного турнира ЧМ-2018. Сейчас бразильцы занимают шестое место в таблице.

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Главным претендентом на пост тренера бразильской команды считается наставник «Коринтианса» Тите, который выигрывал с клубом два чемпионата Бразилии, а также побеждал в Кубке Либертадорес (аналог европейской Лиги чемпионов) и клубном чемпионате мира.

Новый тренер сборной Бразилии будет руководить и олимпийской командой, которая выступит в августа на Играх в Рио-де-Жанейро. Ожидается, что эту команду усилит форвард «Барселоны» Неймар.

Как сообщал УНИАН, 13 июня в США состоялись матчи последнего 3-го тура группового этапа Копа Америка в квартете В, где сборная Бразилии проиграла Перу, а Эквадор разгромил Гаити.