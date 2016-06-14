Копа Америка-2016: Уругвай громит Ямайку, Мексика и Венесуэла играют вничью

В США состоялись матчи очередного игрового дня Кубка Америки-2016, в рамках которых Уругвай разгромил Ямайку со счетом 3:0, а команды Мексики и Венесуэлы сыграли вничью - 1:1.

Уругвайцы вышли вперед в своем матче уже в середине первого тайма, когда на 21-й минуте Эрнандес забил гол. Далее соперник сопротивлялся до середины второго тайма, пока ямаец Уотсон на 66-й минуте не поразил собственные ворота. Точку в этом матче на 88-й минуте поставил точный удар Корухо.

В дургом матче группы мексиканец Веласкес на 10-й минуте открыл счет. Казалось, матч закончится победой команды с минимальным счетом, но на 80-й минуте Корона забил ответный гол - 1:1.

Как сообщал УНИАН, Кубок Америки-2016 проходит в США в год 100-летия турнира (Сopa América Centenario). Турнир посвящён празднованию столетия КОНМЕБОЛ и первого чемпионата Южной Америки, и является первым Кубком Америки, проходящим вне южноамериканского континента. В турнире принимают участие все десять стран-членов КОНМЕБОЛ и шесть стран-представителей КОНКАКАФ.