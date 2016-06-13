Первую тренировку донецкого "Шахтера" в новом сезоне начнут 24 футболиста

Сегодня донецкий "Шахтер" начал подготовку к новому сезону в чемпионате Украины, сообщает официальный сайт клуба.

Утром состоялся плановый медосмотр футболистов. Тренировочный процесс под руководством нового наставника "горняков" Пауло Фонсеки начнется завтра.

На данный момент в распоряжении португальского специалиста находится 24 игрока. Среди них 11 исполнителей, входивших в основной состав команды в минувшем сезоне. Это вратари Антон Каниболоцкий и Богдан Сарнавский, защитники Сергей Кривцов, Иван Ордец, Николай Матвиенко и Марсио Азеведо, полузащитники Максим Малышев, Бернард и Дентиньо, форварды Эдуардо и Факундо Феррейра.

Единственным новичком команды пока что является экс-полузащитник луганской "Зари" Иван Петряк.

Кроме того, Паулу Фонсека просмотрит пятерых игроков, выступавших в прошлом сезоне за команду "Шахтера" U-21. Это вратарь Олег Кудрик, полузащитники Гиорги Арабидзе и Андрей Коробенко, форварды Андрей Борячук и Александр Зубков.

Также попробуют закрепиться в "Шахтере" семь исполнителей, которые минувший сезон провели в аренде, играя за другие команды. Это защитники Александр Воловик (выступал за бельгийский "Левен"), Эдуард Соболь ("Металлист") и Сергей Вакуленко ("Ильичевец"), полузащитники Вячеслав Танковский, Андрей Тотовицкий (оба - "Заря") и Олег Данченко ("Черноморец"), форвард Артур Загорулько ("Ильичевец").

Три бразильских легионера "горняков" Тайсон, Исмаили и Марлос присоединятся к команде в ближайшее время.