Первую тренировку донецкого "Шахтера" в новом сезоне начнут 24 футболиста
Новый наставник "горняков" проверит в действии молодых игроков, которые ранее выступали в аренде за другие команды.
Сегодня донецкий "Шахтер" начал подготовку к новому сезону в чемпионате Украины, сообщает официальный сайт клуба.
Утром состоялся плановый медосмотр футболистов. Тренировочный процесс под руководством нового наставника "горняков" Пауло Фонсеки начнется завтра.
На данный момент в распоряжении португальского специалиста находится 24 игрока. Среди них 11 исполнителей, входивших в основной состав команды в минувшем сезоне. Это вратари Антон Каниболоцкий и Богдан Сарнавский, защитники Сергей Кривцов, Иван Ордец, Николай Матвиенко и Марсио Азеведо, полузащитники Максим Малышев, Бернард и Дентиньо, форварды Эдуардо и Факундо Феррейра.
Единственным новичком команды пока что является экс-полузащитник луганской "Зари" Иван Петряк.
Кроме того, Паулу Фонсека просмотрит пятерых игроков, выступавших в прошлом сезоне за команду "Шахтера" U-21. Это вратарь Олег Кудрик, полузащитники Гиорги Арабидзе и Андрей Коробенко, форварды Андрей Борячук и Александр Зубков.
Также попробуют закрепиться в "Шахтере" семь исполнителей, которые минувший сезон провели в аренде, играя за другие команды. Это защитники Александр Воловик (выступал за бельгийский "Левен"), Эдуард Соболь ("Металлист") и Сергей Вакуленко ("Ильичевец"), полузащитники Вячеслав Танковский, Андрей Тотовицкий (оба - "Заря") и Олег Данченко ("Черноморец"), форвард Артур Загорулько ("Ильичевец").
Три бразильских легионера "горняков" Тайсон, Исмаили и Марлос присоединятся к команде в ближайшее время.