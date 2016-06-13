Шовковский продлил контракт с киевским "Динамо"

21:18, 13 июня 2016
Футбол
1641

Новый контракт вратаря рассчитан до конца 2016 года.

Шовковский продлил контракт с "Динамо" / ФК "Динамо"

Капитан киевского "Динамо" Александр Шовсковский продлил контракт с киевским "Динамо" до 31 декабря 2016 года. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

41-летний голкипер продолжает оставаться основным игроком киевской команды, за которую выступает с 1993 года. На счету Шовковского более 650 официальных матчей за "Динамо".

Также он является рекордсменом по количеству сыгранных матчей в чемпионате Украины, который у вратаря насобиралось в количестве 418-ти.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter