На НСК "Олимпийский" установили систему автоматической фиксации голов

Несколько дней назад на НСК "Олимпийский" была установлена система "Hawk-Eye", которая необходима для автоматического определения голов во время футбольных матчей. Об этом сообщает Sport Arena.

"Hawk-Eye" успешно протестирована на "Олимпийском" и, по предварительной информации, полностью готова к эксплуатации. Она использует по семь камер на каждой паре ворот, а система автоматически обрабатывает визуальную информацию, определяет и отслеживает положение мяча. В случае, если сфера пересекает линию ворот, в течение секунды главный арбитр получает на свои часы визуальный и вибросигнал.

Система "Hawk-Eye" постепенно внедряется в мировой футбол. Например, в английской Премьер-лиге ее используют с сезона 2013/14, она была применена в финалах Лиги Европы и Лиги чемпионов этого сезона, а также работает на Евро-2016 во Франции.

Отмечается, что система вряд ли будет применяться на матчах чемпионата Украины и скорее рассчитана на поединки еврокубков и сборной Украины.

Кроме того, установка системы Hawk-Eye является одним из обязательных шагов на пути Киева к принятию финала Лиги чемпионов в 2018 году.