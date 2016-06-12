Животные-оракулы сделали прогноз на матч Украины с Германией (видео)

Животные-оракулы сделали прогноз на исход футбольного матча Евро-2016, в котором Украина сыграет с Германией. Об этом сообщает Deutsche Welle.

В частности, коала Оби-Оби спрогнозировала ничью в сегодняшнем матче. Морской лев Астрид напророчил победу Украине, а слониха Нелли считает, что счет будет в пользу Германии.

Напомним, традиция, когда животным предлагают отгадывать результат футбольного матча, началась с осьминога Пауля, который верно называл победителей матчей чемпионата мира 2010 года с участием сборной Германии.

Матч сборной Украины против Германии состоится сегодня, 12 июня, на стадионе в Лилле. Начало встречи - в 22:00.