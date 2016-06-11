Игрок "Днепра" Чигринский перешел в греческий АЕК

18:42, 11 июня 2016
Футбол
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Футболист подписал контракт сроком на два года с возможностью продления.

twitter.com/AEK_FC_OFFICIAL

Футбольный клуб АЕК (Греция) официально объявил о подписании контракта с украинским защитником Дмитрием Чигринским, сообщает клубная пресс-служба.

Экс-игрок "Днепра" подписал контракт сроком на два года, с возможностью продления еще на один сезон.

В прошедшем сезоне Дмитрий Чигринский провел 12 матчей в УПЛ, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу.

До этого он выступал в составе донецкого "Шахтера" и испанской "Барселоны".

Также в активе центрального защитника 29 игр за национальную сборную Украины.

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