Игрок "Днепра" Чигринский перешел в греческий АЕК
18:42, 11 июня 2016Футбол
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Футболист подписал контракт сроком на два года с возможностью продления.
twitter.com/AEK_FC_OFFICIAL
Футбольный клуб АЕК (Греция) официально объявил о подписании контракта с украинским защитником Дмитрием Чигринским, сообщает клубная пресс-служба.
Экс-игрок "Днепра" подписал контракт сроком на два года, с возможностью продления еще на один сезон.
В прошедшем сезоне Дмитрий Чигринский провел 12 матчей в УПЛ, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу.
До этого он выступал в составе донецкого "Шахтера" и испанской "Барселоны".
Также в активе центрального защитника 29 игр за национальную сборную Украины.
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