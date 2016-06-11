Копа Америка: Аргентина разгромила Панаму, Чили сильнее Боливии

Сборная Аргентины разгромила команду Перу в очередном матче Копа Америка со счетом 5:0, в то время как сборная Чили оказалась сильнее команды Боливии с куда более скромным счетом - 2:1, сообщает официальный сайт турнира.

Аргентинцы добились своего успеха во многом благодаря хет-трику Лионеля Месси. Игрок испанской "Барселоны" забил свои три гола в течение 19 минут - на 68, 78 и 87 минутах. Перед этим, в самом начале игры на 7-й минуте счет точным ударом открыл Николас Отаменди, а в самой концовке, на 90-й минуте, точным ударом отличился Агуэро - 5:0.

В матче Чили - Боливия победу чилийцам принес дубль игрока немецкой "Баварии" из Мюнхена Артуро Видаля. При этом, решающий гол он забил ударом с пенальти на 90-й минуте.

Как сообщал УНИАН, Кубок Америки-2016 проходит в США в год 100-летия турнира (Сopa América Centenario). Турнир посвящён празднованию столетия КОНМЕБОЛ и первого чемпионата Южной Америки, и является первым Кубком Америки, проходящим вне южноамериканского континента. В турнире принимают участие все десять стран-членов КОНМЕБОЛ и шесть стран-представителей КОНКАКАФ.