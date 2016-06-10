Игрок "Днепра" Бруно Гама перешел в "Депортиво"

Испанский футбольный клуб "Депортиво" объявил о подписании контракта с португальцем Бруно Гама, ранее выступавшим в украинском "Днепре", сообщает сайт "Депортиво".

Игрок будет защищать цвета команды в течение ближайших двух сезонов.

Бруно Гама сыграл 68 игр за "Депортиво", забив 13 голов, в период с 2011 по 2013 год. До этого он выступал в ряде клубов в своей стране, таких как "Брага", "Порту", "Витория" и др.

Гама защищал цвета «Днепра» с 2013-го года. В минувшем сезоне провел за «Днепр» 34 матча во всех турнирах, где забил 4 мяча и отдал 5 голевых передач.