Копа Америка: Мексика вышла в плей-офф, Уругвай выбыл после группового єтапа

В ночь на пятницу состоялись матчи 2-го тура группового этапа Кубка Америки в квартете С, по итогам которых определились два участника плей-офф и два неудачника турнира, которые покинут соревнования после 3-го тура, сообщает официальный сайт соревнований.

Сборная Мексики обыграла Ямайку со счетом 2:0 и продолжает идти без поражений на турнире. В свою очередь, сборная Венесуэлы также идет без потерянных очков, выиграв у команды Уругвая со счетом 1:0.

Таким образом, у Венесуэлы и Мексики по 6 очков и в 3-м туре группового этапа они оспорят в личной встрече 1-е место в группе. У Ямайки и Уругвая - 0 очков, а в завершающем туре команды будут сражаться только за престиж. Турнирной мотивации уже нет ни у одного из коллективов.

Как сообщал УНИАН, Кубок Америки-2016 проходит в США в год 100-летия турнира (Сopa América Centenario). Турнир посвящён празднованию столетия КОНМЕБОЛ и первого чемпионата Южной Америки, и является первым Кубком Америки, проходящим вне южноамериканского континента. В турнире принимают участие все десять стран-членов КОНМЕБОЛ и шесть стран-представителей КОНКАКАФ.