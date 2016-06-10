Косово сыграет со сборной Украины в отборе на ЧМ-2018

Следуя решению, принятому на Конгрессе ФИФА в мае 2016 года, о включении Косово и Гибралтара в состав данной футбольной организации, обе сборных примут участие в квалификационном раунде Чемпионата мира по футболу 2018.

Об этом сообщается на сайте ФИФА.

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Так, по решению УЕФА, команда Косово присоединится к Украине, Хорватии, Исландии, Турции и Финляндии в группе I.

Сборная Гибралтара будет играть группе H с Боснией и Герцеговиной, Бельгией, Грецией, Эстонией и Кипром.

При этом отмечается, что в целях безопасности принято решение, что Босния и Герцеговина, а также Сербия не должны играть против Косово.

Как сообщал УНИАН, ранее Федерация футбола Косово стала 55-м членом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Косово является частично признанным государством. Украина не признает независимости Косово.