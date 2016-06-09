Бразилия разгромила Гаити в центральном матче дня Кубка Америки

В Орландо (США) состоялся центральный матч дня Кубка Америки-2016 по футболу, в котором сборная Бразилии играла с командой Гаити и разгромила соперника со счетом 7:1, сообщает официальный сайт соревнований.

Несмотря на то, что состав бразильцев на нынешнем турнире очень далек от оптимального, команда без особого труда сумела разгромить соперника. Голы в составе победителей забивали Филиппе Коутиньо (хет-трик), Ренато Аугусто (дубль), Габигол и Лукас Лима. Единственный гол в ссотаве соперника на счету Марселина.

В другом матче группы Эквадор и Перу победителя не выявили - 2:2.

Таким образом, за тур до конца групповых соревнований у Бразилии и Перу по 4 очка, Эквадора - 2, Гаити - 0. В последнем туре состоятся матчи Бразилия - Перу и Эквадор - Гаити.

Как сообщал УНИАН, Кубок Америки-2016 проходит в США в год 100-летия турнира (Сopa América Centenario). Турнир посвящён празднованию столетия КОНМЕБОЛ и первого чемпионата Южной Америки, и является первым Кубком Америки, проходящим вне южноамериканского континента. В турнире принимают участие все десять стран-членов КОНМЕБОЛ и шесть стран-представителей КОНКАКАФ.