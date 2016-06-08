Защитник "Динамо" Селин не хочет уходить в другой клуб

Защитник киевского "Динамо" Евгений Селин не рассматривает варианты трудоустройства в других клубах. Об этом заявил агент футболиста Александр Панков, сообщает Sport Arena.

"О запасных вариантах мы сейчас не думаем. За последние два года он дважды уходил в аренду. Сколько уже можно? Поэтому он сейчас максимально сконцентрирован на "Динамо". Когда он переходил в киевский клуб три с половиной года назад, то он мечтал играть именно тут, и эта мечта остается до сих пор", — сказал Панков.

Евгений Селин перешел в киевское "Динамо" из полтавской "Ворсклы" в 2013-м году и в течение двух лет провел за команду 18 матчей. С приходом на тренерский пост Сергея Реброва Селин выпал из основной обоймы футболистов "Динамо" и дважды сдавался в аренду - сначала в харьковский "Металлист", а потом в греческий "Платаниас".

Также Селин ранее регулярно вызывался в сборную Украины и принимал участие на Евро-2012.