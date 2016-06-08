Главный приз Всеукраинского турнира по футболу завоевали ребята из Ужгорода

Финальная часть соревнований, в которых ежегодно принимает участие около 500 тысяч школьников, проходила на стадионе города Вишневое в Киевской области. В решающем матче турнира среди команд младшей возрастной категории ужгородцы обыграли представителей Киева, СОШ №301, со счетом 3:0. Третье место заняла Гимназия №2 из Кременчуга.

Во время церемонии награждения вице-президент Федерации футбола Украины Василий Орлецкий пообещал, что для ужгородской школы будет построено футбольное поле с искусственным газоном. Вместе с тем Директор отдела по связям с общественностью Компании "Кока-Кола Украина" Олеся Жулинская добавила, что благодаря усилиям компании два лучших футболиста турнира по итогам минувшего сезона в ближайшие дни отправятся в Париж, где станут участниками Международного футбольного лагеря. Это Максим Скибинский из села Дорошивцы в Черновицкой области и Денис Чайка из Днепра. Всего для участия в лагере приглашены 125 юных футболистов из 15 стран мира.

«Турнир охватывает около 80% школ Украины, привлечены даже школьные команды небольших поселков и сел. Для таких команд просто участие в таком масштабном соревновании, как "Кожаный мяч", уже само по себе - достижение. А если такая маленькая команда достигает победы в турнире, как в прошлом году команда из черновицкого села Дорошевцы, это становится примером того, как благодаря таланту, настойчивости, самоотдаче и, конечно же, слаженным командным действиям, можно достигать, казалось бы, невероятных результатов", - считает Директор отдела по связям с общественностью титульного спонсора турнира. По ее словам, во Франции у молодых украинских футболистов будет насыщенная программа. В частности, они посетят четвертьфинальный матч Евро-2016 на стадионе "Стад де Франс", а также получат мастер-класс от знаменитого футболиста Хави, который ранее много лет был лидером "Барселоны" и сборной Испании.

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Олеся Жулинская подчеркнула, что во время проведения лагеря будут приняты особые меры безопасности: "Все дети будут жить на отдельной территории. Там предприняты достаточные меры безопасности и фактически к каждой команде будет представлен отдельный менеджер по безопасности. Кроме того, с нашими детьми будет находиться украиноязычный представитель компании".

Турнир "Кожаный мяч" проходит на всеукраинском уровне с 1998-го года, а его неизменным президентом является ветеран киевского "Динамо", лучший футболист СССР 1966 года Андрей Биба. Ныне состязания проходят под руководством Ассоциации аматорского футбола Украины.