Кубок Америки-2019 пройдет в Бразилии

Кубок Америки 2019-го года пройдет в Бразилии. Президент КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес подтвердил этот выбор, сообщает Еврофутбол.

Ранее в Южной Америке было принято решение проводить Кубок Америки по очереди в каждой стране в алфавитном порядке и Бразилия должна была организовать турнир в 2015-м году, но отказалась из-за большого количества крупных соревнований, которые запланированы в стране за последнее время. Напомним, что здесь проходили Кубок конфедераций-2013, чемпионат мира-2014, а в августе в Рио-де-Жанейро состоится Олимпиада.

Сообщалось, что Бразилия и Чили поменялись сроками проведения Кубка Америки, но официального подтверждения до оследнего времени не было.

"США здорово принимают Кубок Америки, как и Чили год назад, и как Бразилия это сделает в 2019-м году. Зрители наслаждаются турниром, команды показывают хороший футбол, уровень игры растёт, что нравится болельщикам", - отметил также Домингес.

Как сообщал УНИАН, Кубок Америки-2016 проходит в США. В ночь на среду, в стартовых матчах 2-го тура соревнований сборная США разгромила Коста-Рику (4:0), а Колумбия оказалась сильнее Парагвая - 2:1.

Кубок Америки-2016 проводится в год 100-летия турнира (Сopa América Centenario). Турнир посвящён празднованию столетия КОНМЕБОЛ и первого чемпионата Южной Америки, и является первым Кубком Америки, проходящим вне южноамериканского континента. В турнире принимают участие все десять стран-членов КОНМЕБОЛ и шесть стран-представителей КОНКАКАФ.