Франция все-таки выдала восьмилетнему болельщику сборной Украины визу на Евро-2016

Посольство Франции в Украине приняло решение выдать визы семье 8-летнего футбольного болельщика Владимира Бобенчика, после того как были исправлены проблемы в визовой заявке. Об этом сообщает "Европейская Правда".

"В досье было несколько пробелов, которые не позволяли дать ему положительный ответ. Посольство Франции еще на прошлой неделе связалось с семьей, чтобы четко объяснить, в чем заключались проблемы с документами и какие элементы нужно исправить.

Эти элементы сегодня утром были, наконец, переданы в консульский отдел, что позволяет нам выдать визы", - заявила посол Франции в Украине Изабель Дюмон.

"Могу лишь выразить сожаление, что это дело приобрело такие масштабы", - добавила она.

Как сообщал УНИАН, первоначально Франция отказала в выдаче визы восьмилетнему болельщику сборной Украины, который вместе с родителями собирался отправиться на Евро-2016. Событие вызвало резонанс среди украинцев, которые стали пикетировать посольство.