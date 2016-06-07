Сборная Италии назвала имя своего нового тренера

Новым главным тренером сборной Италии после Евро-2016 станет Джампьеро Вентура, ранее возглавлявший "Торино". Об этом заявил президент Федерации футбола Италии Карло Тавеккьо, сообщает Gazzetta dello Sport.

На данном посту Вентура заменит Антонио Конте, который после чемпионата Европы 2016 станет главным тренером лондонского "Челси".

Вентура работает в "Торино" с 2011-го года, его лучший результат с командой в чемпионате Италии - седьмое место по итогам сезона 2013/14. По окончанию минувшего сезона Вентура покинул команду, освободив место для Синиши Михайловича.

Ранее 68-летний наставник тренировал "Бари", "Верону", "Наполи", "Кальяри" и "Удинезе".

Добавим, что в отборочном турнире к чемпионату мира 2018 года сборная Италии сыграет против Испании, Албании, Македонии, Израиля и Лихтенштейна.