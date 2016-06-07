Донецкий "Шахтер" подал в суд на ФИФА - испанские СМИ

Донецкий "Шахтер" подал иск на ФИФА в Спортивный Арбитражный Суд (CAS) по "делу Матузалема", который в 2007-м году в одностороннем порядке разорвал договор с "горняками" и перешел в испанскую "Сарагосу". Об этом сообщает Sport Arena, ссылаясь на elperiodicodearagon.com.

Несмотря на решение CAS, которое обязывало "Сарагосу" выплатить Шахтеру 13,8 миллиона евро в качестве компенсации за уход футболиста, этих денег украинский клуб так и не получил. Причина этому - испанский клуб, который ссылался на тяжелое финансовое положение и отказывался платить штраф.

В связи с этим ФИФА была обязана снять с "Сарагосы" шесть турнирных очков или понизить их в классе, но организация так и не исполнила этот вердикт.

На данный момент 35-летний Матузалем выступает за "Майами" во второй по силе американской лиге NASL. "Сарагоса" играет во втором испанском дивизионе.