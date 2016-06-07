"Шахтер" и "Динамо" сыграют в седьмом туре чемпионата Украины

Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" проведут ближайший матч чемпионата Украины в 7-м туре. Об этом стало известно по итогам жеребьевки календаря Премьер-лиги, сообщает официальный сайт УПЛ.

В первом туре чемпионата сыграют:

"Днепр" – "Волынь" (Луцк)

"Сталь" (Каменское) – "Карпаты" (Львов)

"Динамо" (Киев) – ФК "Александрия"

"Ворскла" (Полтава) – "Черноморец" (Одесса)

"Шахтер" (Донецк) – "Звезда" (Кировоград)

"Заря (Луганск) – "Олимпик" (Донецк)

Кроме того, сегодня Премьер-лига методом жребия определила номинального хозяина Суперкубка Украины. Им стал донецкий "Шахтер".

Напомним, в сезоне 2016/17 чемпионат Премьер-лиги впервые пройдет в два этапа. После двух кругов первенства все команды будут поделены на две группы по шесть участников. Верхняя группа будет бороться за чемпионство и еврокубки, а нижняя - за выживание.

Суперкубок Украины, в которым встретятся "Шахтер" и "Динамо", состоится на одесском стадионе "Черноморец" 16 июля. Этот матч откроет новый клубный сезон в Украине.