В харьковской фан-зоне Евро-2016 не покажут матчи сборной России

В харьковской фан-зоне Евро-2016, которая в течение всего чемпионата будет работать на площади Свободы, покажут все матчи за исключением тех, в которых примет участие сборная России, сообщает Dozor.kharkov.ua.

Об этом сообщил директор Департамента спортивных имиджевых проектов и маркетинга горсовета Алексей Чубаров.

«Будут транслироваться все матчи, за исключением игр сборной России. Это рекомендация силовых структур и наша принципиальная позиция. Позиция организаторов и людей, которые отвечают за безопасность на фан-зоне», - сообщил Алексей Чубаров.

Отметим, что сборная России сыграет матчи группового этапа 11, 15 и 20 июня.

Площадь фан-зоны составит 20 тысяч квадратных метров, на территории которой смогут разместиться около 80 тысяч фанатов. Все матчи будут транслироваться на большом экране размером шесть на восемь метров.

Фан-зона будет открыта для болельщиков ежедневно на протяжении всего чемпионата с 12.00 и до окончания футбольных матчей. В течение месяца на площади будут выступать харьковские коллективы, пройдет несколько городских фестивалей и других развлекательных мероприятий. Также здесь развернутся палатки с уличной едой, будут работать магазины с атрибутикой фан-зоны.