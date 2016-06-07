Зинченко стал лучшим футболистом "Уфы" сезона 2015/16 по версии болельщиков
14:05, 07 июня 2016Футбол
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Закончилось голосование болельщиков по выбору лучшего футболиста ФК «Уфа» сезона 2015/16.
fcufa.pro
Это почетное звание уверенно завоевал полузащитник команды Александр Зинченко, набрав - 38.1% общих голосов, сообщает пресс-служба клуба.
По итогам опроса второе место в голосование занял нынешний капитан ФК «Уфа» Дмитрий Стоцкий -12.7% всех голосов.
Замкнул тройку лучших игроков сезона атакующий полузащитник «Уфы» Сильвестр Игбун, набрав –10.6% от общего количества голосов.
Как сообщал УНИАН, ранее Зинченко был признан лучшим игроком российской "Уфы" по итогам голосования болельщиков за апрель 2016 года.
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