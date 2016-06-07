Арентина обыграла Чили в центральном матче первого тура Копа Америка-2016

В Санта-Кларе (Калифорния, США) состоялся цетральный матч 1-го тура Копа Америка-2016, где в игре прошлогодних финалистов соревнований сборная Аргентины взяла реванш у команды Чили.

Матч завершился со счетом 2:1.

Судьба матча была решена в первые 15 минут второго тайма. На 51-й минуте игры Ди Мария открыл счет, а на 59-й Банега удвоил преимущество аргентинцев. Гол чилийца Фуэнсалида в добавленное арбитром время (90+3) не помог команде рассчитывать даже на ничью.

На Копа Америка-2015 в финальном матче основное время завершилось вничью 0:0, а в серии послематчевых пенальти чилийцы выиграли 4:1 и выиграли турнир впервые за его 99-летнюю историю.

Ранее, в рамках 1-го тура нынешнего турнира сборная США в матче-открытии турнира проиграла Колумбии (0:2), Коста-Рика и Парагвай сыграли вничью (0:0), Бразилия неожиданно не сумела выиграть у Эквадора (0:0), а Мексика обыграла Уругвай со счетом 3:1.

Копа Америка-2016 проводится в год 100-летия турнира (Сopa América Centenario) с 3 июня по 26 июня в США. Турнир посвящён празднованию столетия КОНМЕБОЛ и первого чемпионата Южной Америки, и является первым Кубком Америки, проходящим вне южноамериканского континента. В турнире принимают участие все десять стран-членов КОНМЕБОЛ и шесть стран-представителей КОНКАКАФ.