Помощники украинского тренера Григорчука хотят покинуть азербайджанскую "Габалу"

Из-за ухудшения финансирования футбольной "Габалы" помощники украинского специалиста хотят уйти из азербайджанского клуба. Сам Роман Григорчук согласился работать на пониженных финансовых условияхя. сообщает Azerifootball.com.

По данным издания всем игрокам и членам штаба было предложено обновить контракты на суммы, на 30-40% меньше, чем это было в прошлом году. Кто-то согласился как Роман Григорчук, а кто-то - нет. Как например поступили украиснкий игрок Алексей Гай и азербайджанец Ариф Дашдамиров.

Вслед за ними покинут "Габалу" и два украинских тренера - Степан Матвеев и Михаил Савка. В отличие от Григорчука, у его ассистентов невысокие зарплаты. Сокращение на треть делает для Савки и Матвеева невыгодным дальнейшее пребывание в Азербайджана. Ожидается, что на место украинских специалистов будут назначены местные тренеры.

По итогам чемпионата Азербайджана сезона 2015/16 команда украинских специалистов заняла 3-е место (59 очков в 36 матчах), пропустив вперед "Карабах" (84 балла) и "Зиря" (62).