Украинский тренер Калитвинцев возглавил московское "Динамо"

Украинский тренер Юрий Калитвинцев в следующем сезоне будет возглавлять московское "Динамо", сообщаетcя на официальной Twitter-странице клуба.

В тренерский штаб 48-летнего специалиста вошли украинец Геннадий Литовченко, россиянин Юрий Ковтун и экс-вратарь сборной Армении Роман Березовский.

Напомним, наибольшим успехом Юрия Калитвинцева на тренерской должности является победа сборной Украины на чемпионате Европы U-19 в Донецке в 2009-м году. Позже специалист был ассистентом и исполняющим обязанности главного тренера взрослой сборной Украины.

Последним местом работы Калитвинцева была "Волга" из Нижнего Новгорода, которую он тренировал в сезоне 2013/14.

Во время текущего межсезонья некоторые СМИ сообщали, что специалист рассматривался в качестве кандидата на должность ассистента Сергея Реброва в киевском "Динамо". Но данная информация не подтвердилась.

Московское "Динамо" по итогам минувшего сезона вылетело из российской Премьер-лиги и следующий сезон проведет во втором российском дивизионе.