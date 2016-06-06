Футбольные фанаты просят Порошенко cпасти "Металлист"

Болельщики ФК "Металлист" видят спасение харьковского футбольного клуба в его национализации и последующей продаже с правом преимущественного выкупа для бенефициара группы DCH Александра Ярославского. С соответствующим предложением они 6 июня обратились к Президенту Украины Петру Порошенко с петицией, которая уже размещена в открытом доступе на странице официального Интернет-представительства главы государства.

"Поскольку нынешний президент футбольного клуба, господин С. В. Курченко, находится в бегах, а те средства, которыми он владеет, за счет которых им был приобретен ФК "Металлист", были получены преступным путем, мы, граждане Украины, почитатели спорта, убедительно просим конфисковать активы футбольного клуба "Металлист" в государственную собственность и объявить открытый конкурс на их продажу, предложив право преимущественного выкупа А. В. Ярославскому, который вывел спортивную жизнь Харькова на качественно новый уровень, фактически собственноручно приготовив наш город к проведению ЕВРО- 2012", - пишет автор петиции Андрей Кононенко.

По его словам, не так давно ФК "Металлист" успешно представлял нашу страну на самых престижных европейских аренах. Но на данный момент клуб с 90-летней историей находится на грани исчезновения.

"Зарплаты игрокам и тренерскому штабу не выплачиваются, а сам ФК "Металлист" даже не получил аттестат на участие в следующем чемпионате Украины по футболу", - акцентирует внимание автор петиции.

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Следует отметить, что через СМИ номинальный собственник ФКМХ Сергей Курченко распространяет заявления о категорическом отказе избавляться от данного спортивного актива. А на днях Александр Ярославский, возглавлявший клуб до 2012 года, в интервью программе "Профутбол" на телеканале "2+2" сообщил об отсутствии перспектив у "Металлиста".

"Душа болит, но собственник же заявляет, что клуб он никому не отдаст. На самом деле "Металлиста" нет. Особенно после всех этих заявлений. Я вам заявляю, никто не собирался даже за копейки забирать", - сказал Александр Ярославский.

По его словам, в 2012 году, когда при достаточно странных обстоятельствах "Металлист" перешел Курченко, необходимость в таком шаге была продиктована складывающейся в стране ситуацией.

"Это вранье, что я вел переговоры полтора года, все решилось буквально за месяц. Потому что нагнеталась ситуация. Не хочу сейчас фамилии говорить - ни к чему. Нагнеталась ситуация... Ну какой мне было смысл отдавать "Металлист", ведь мы только вышли на тот уровень, к которому шли семь с половиной лет?", - отметил бизнесмен.

Сегодня он рассматривает возможность инвестирования в спорт.

"Есть бренд "Металлист", значит, нужно думать о каком-то другом клубе. Надо думать в общем о футболе. Я не готов заниматься этим один. Потому что один раз я уже сам занимался, чем закончилось – мы знаем. Надо собираться и с болельщиками, и с властью - смотреть честно друг другу в глаза, и говорить, кто что готов сделать и какие гарантии дать", - подчеркнул Александр Ярославский.