Экс-игроки "Днепра" Шахов и Матос продолжат карьеру в Греции

Полузащитники "Днепра" Евгений Шахов и Лео Матос стали игроками греческого ПАОКа. Об этом на своей странице в Instagram сообщил агент футболистов Вадим Шаблий.

Оба игрока подписали с ПАОКом трехлетние контракты.

25-летний Шахов попал в систему "Днепра" в 2005-м году, но дважды - в 2010-м и 2012-м годах - сдавался в аренду в киевский "Арсенал". В минувшем сезоне чемпионата Украины сыграл 10 матчей, забив 4 мяча.

"Блестящая игра во второй части сезона превратила Евгения Шахова в одного из ключевых футболистов "Днепра", позволила попасть в расширенный список кандидатов на поездку на Евро-2016 в составе сборной Украины и привлекла внимание скаутов иностранных клубов. Греческий "ПАОК" был самым серьезным, солидным и настойчивым в своем желании заполучить Женю", - написал Шаблий.

30-летний бразилец Лео Матос сыграл за "Днепр" 29 матчей, забив 3 гола. В днепровской команде он играл с 2014 года, а ранее четыре года выступал в одесском "Черноморце".

"После шести лет, проведенных в украинском футболе, Лео Матос решил сменить прописку и открыть для себя новые грани, новый опыт и новые эмоции нового чемпионата", - прокомментировал переход бразильца агент.

В прошлом сезоне ПАОК занял четвертое место в чемпионате Греции, но после удачного выступления в дополнительном турнире квалифицировался в Лигу чемпионов.