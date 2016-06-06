Еще один талантливый украинский футболист переехал в Испанию

Нападающий львовских "Карпат" стал игроком испанского "Вильярреала", сообщает официальный сайт украинского клуба.

В Испании 18-летний футболист будет играть на правах аренды. При этом, у "Вильярреала" будет приоритетное право на покупку футболиста.

Как ранее сообщали украинские СМИ, аренда Гуцуляка должна обойтись "Вильярреалу" в 200 тысяч долларов. Кроме того, "Карпаты" заработают еще 1,5 миллиона долларов, если испанский клуб решит выкупить права на игрока.

Как сообщал УНИАН, минувший сезон "Вильярреал" завершил на четвертом месте в испанской Примере и в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов. Это означает, что Гуцуляк, вероятно, сможет сыграть за "Вильярреал" в молодежном аналоге ЛЧ - юношеской лиге УЕФА.

Напомним, в прошлом году из "Карпат" в "Севилью" перешел 18-летний полузащитник Марьян Швед. Кроме того, в молодежной команде севильского "Бетиса" выступает 20-летний экс-полузащитник донецкого "Шахтера" Бека Вачиберадзе.