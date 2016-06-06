Львовские "Карпаты" объявили имя нового главного тренера команды

Новым главным тренером львовских "Карпат" стал 68-летний специалист Валерий Яремченко, сообщает официальный сайт клуба.

Яремченко будут помогать Владимир Безубяк, который во второй половине прошлого сезона возглавлял "Карпаты", а также Анатолий Чанцев. Подготовкой вратарей будет заниматься Владимир Васютик.

Напомним, Яремченко уже возглавлял львовские "Карпаты" в сезоне 2007/08. Тогда команда завершила чемпионат Украины на 10-м месте.

Тренер известен, прежде всего, своей работой в донецком "Шахтере", где он работал главным тренером с 1989-го по 1994-й год, с 1996-го по 1999-й, а также в сезоне 2002/03.