Львовские "Карпаты" объявили имя нового главного тренера команды
14:13, 06 июня 2016Футбол
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Как и ожидалось, команду возглавил Валерий Яремченко.
Яремченко - новый тренер "Карпат" / dynamo.kiev.ua
Новым главным тренером львовских "Карпат" стал 68-летний специалист Валерий Яремченко, сообщает официальный сайт клуба.
Яремченко будут помогать Владимир Безубяк, который во второй половине прошлого сезона возглавлял "Карпаты", а также Анатолий Чанцев. Подготовкой вратарей будет заниматься Владимир Васютик.
Напомним, Яремченко уже возглавлял львовские "Карпаты" в сезоне 2007/08. Тогда команда завершила чемпионат Украины на 10-м месте.
Тренер известен, прежде всего, своей работой в донецком "Шахтере", где он работал главным тренером с 1989-го по 1994-й год, с 1996-го по 1999-й, а также в сезоне 2002/03.
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