После прихода Луческу бюджет "Зенита" сократили на 35 миллионов долларов

Санкт-Петербургский "Зенит", который возглавляет экс-тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу, сократил бюджет на 35 миллионов долларов. Об этом сообщает Sports.ru.

В прошлом сезоне бюджет клуба составлял 220 миллионов долларов, а в следующем - будет равняться 185 миллионам.

Стоит подчеркнуть, что сокращение бюджета коснулось почти всех клубов-грандов российского футбола. При этом "Зенит", владельцем которого является компания "Газпром", остается самым богатым клубом страны.

Как сообщал УНИАН, 24 мая "Зенит" объявил, что новым тренером команды стал румынский специалист Мирча Луческу, который ранее 12 лет работал в донецком "Шахтере".