Суркис: "Если бы знал, что все так сложится с Милевским, в команде его бы не было" (видео)

Киевское "Динамо" следило за Артемом Милевским, когда он выступал за столичную команду. Об этом в фильме "Миля" на телеканале "2+2" рассказал президент клуба Игорь Суркис.

"За ним следили. А как он хотел? Получать огромные деньги и при том пить-гулять? Если бы команда выигрывала все - Лигу Европы, Лигу чемпионов – так пусть пьет и гуляет, только пусть забивает. Мне все равно, и никто бы за ним не следил. Но я же получал сигналы от тренеров. Начиная с Демьяненко, Семина, Газзаева. Я не мог по-другому", - сказал Суркис.

При этом, президент добавил, что неоднократно штрафовал футболиста. По словам Милевского, суммы штрафов могли составлять 30-60 тысяч долларов - в зависимости от настроения Суркиса.

"Где-то Милевский и [Александр] Алиев принесли пользу команде. Если бы знал, что так все сложится, то духу их бы в "Динамо" не было", - заявил Суркис.

Напомним, Артем Милевский выступал в основном составе "Динамо" с 2002-го по 2013-й год. В 278 матчах за киевскую команду он забил 87 голов.

Прошедший сезон украинский форвард заканчивал в румынской "Конкордии".