Новый тренер "Шахтера" Фонсека: "Не нужно сравнивать меня с Луческу"

Новый главный тренер донецкого "Шахтера" Пауло Фонсека попросил не сравнивать его с предыдущим наставником "Горняков" Мирнчей Луческу. Об этом он сказал в эфире программы "ПроФутбол" на телеканале "2+2".

"Я понимаю, что все будут вспоминать о Луческу, но у меня есть маленький плюс. Я пока не понимаю, что украинская пресса пишет обо мне, поэтому моим нервам будет спокойнее. Луческу – это Луческу, а Фонсека – это Фонсека. Не нужно сравнивать, нужно сосредоточиться на своей работе. У меня своя философия", - заявил португальский специалист.

Как сообщал УНИАН, 31 мая Пауло Фонсека был объявлен новым главным тренером донецкого "Шахтера". Специалист подписал с клубом двухлетний контракт.