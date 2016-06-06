Инспекция УЕФА в течение недели проверит украинские стадионы

Инспекция УЕФА прибудет в Украину для проверки готовности стадионов к еврокубковым матчам 8 июня и пробудет в стране три дня. Об этом сообщает Sport Arena.

В фокус инспекторов попадут три стадионы, претендующие на проведение матчей Лиги Европы - "Ворскла им. Алексея Бутовского" в Полтаве, "Ника" в Александрии и "Славутич-Арена" в Запорожье.

Накануне еврокубкового сезона УЕФА проведет две таких инспекции, по итогам которых примет окончательное решение. Первый визит специалистов УЕФА будет носить консультативный характер.

Отмечается, что стадион "Ворскла" имеет все шансы получить разрешение на проведение матчей Лиги Европы - как предварительных стадий, так и группового турнира.

При этом "Ника", являющийся домашним стадионом ФК "Александрия", и "Славутич-Арена", где проводит домашние матчи луганская "Заря", имеют проблемы.

"Ника" вмещает 7 тысяч зрителей, чего недостаточно для проведения группового турнира Лиги Европы. Минимально допустимое УЕФА количество мест - 8 тысяч.

На "Славутич-Арене" необходимо провести работы с освещением, а также установить турникеты при входе на стадион. На данный момент луганский клуб не договорился с городским властями Запорожья в вопросе реконструкции стадиона, а потому "Заря", как и год назад, может проводить домашние матчи Лиги Европы в Киеве.