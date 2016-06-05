Ярославский "готов думать" над своим возвращением в футбол

Бывший владелец и президент харьковского "Металлиста" Александр Ярославский заявил, что готов думать о своем возвращении в футбол. Об этом он сказал в интервью программе "ПроФутбол" на телеканале "2+2".

При этом речь не идет о покупке "Металлиста". По словам Ярославского, ни сейчас, ни ранее он не собирался приобретать или забирать бесплатно харьковский клуб у Сергея Курченко.

"Хорошо, есть этот бренд "Металлист". Значит надо думать о другом каком-то клубе. Надо думать о футболе. А как он будет называться – это второй вопрос. Не будет "Металлиста", значит будет другой. Я готов об этом думать. Но сейчас давать какие-то обещания я не готов, потому что еще не остыл покойник "Металлист", – сказал Ярославский.

Экс-президент "Металлиста" также в очередной раз прокомментировал деятельность Сергея Курченко на посту главы клуба.

"Он думал, что он оденет шарфик "Металлиста", который я создал, сядет на стадион, который я построил, пригласит моих друзей или оппонентов вокруг себя – и все будет хорошо. Так же не бывает", - подчеркнул Ярославский.

Как сообщал УНИАН, "Металлист" не получил аттестат для участия в Премьер-лиге на следующий сезон. Будущее клуба находится под вопросом.

Несколько дней назад в Харькове состоялась акция болельщиков в поддержку "Металлиста". На встрече, в частности, присутствовали бывший спортивный директор клуба Сергей Красников и бывший главный тренер команды Мирон Маркевич.