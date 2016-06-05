Львовские "Карпаты" возглавит Яремченко - СМИ

Новым главным тренером львовских "Карпат" станет Валерий Яремченко. Об этом на своей странице в Twitter написал тележурналист и комментатор Виктор Вацко.

По его словам, ассистентами наставника команды станут бывший тренер запорожского "Металлурга" Анатолий Чанцев, а также Владимир Безубяк, руководивший игрой "Карпат" во второй половине минувшего сезона.

"Окончательно ли это? Знает только Петр Петрович [Дымынский]", - написал Вацко.

Напомним, Яремченко уже возглавлял львовские "Карпаты" в сезоне 2007/08, тогда команда завершила чемпионат на 10-м месте.

Тренер известен, прежде всего, своей работой в донецком "Шахтере", где он работал главным тренером с 1989-го по 1994-й год, с 1996-го по 1999-й, а также в сезоне 2002/03.

Ранее предполагалось, что главным тренером "Карпат" станет Анатолий Чанцев.