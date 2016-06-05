Дани Алвеш анонсировал свой переход из "Барселоны" в "Ювентус"
Бразильский защитник вскоре должен прибыть в Турин для подписания контракта с новым клубом.
Известный бразильский футболист Дани Алвеш заявил, что его следующим местом работы станет итальянский "Ювентус". Об этом сообщает ESPN, ссылаясь на телеканал Sportitalia.
По словам защитника, через несколько дней он прибудет в Турин, чтобы подписать контракт со своим новым клубом.
"Я хочу выигрывать в Европе и Италии, — заявил Алвеш, - Я уже выиграл массу трофеев с "Барселоной", но пришло время наслаждаться Италией и постараться вернуть "Ювентус" к вершине европейского футбола".
Как сообщал УНИАН, ранее стало известно о том, что Дани Алвеш не будет продлевать свой контракт с "Барселоной".
В каталонском клубе бразилец провел восемь сезонов, а до этого еще несколько лет выступал в "Севилье". Дани Алвеш трижды выигрывал Лигу чемпионов, дважды - Кубок УЕФА, четырежды - Суперкубок УЕФА и еще шесть раз становился чемпионом Испании.
В сезоне 2008/09 Дани Алвеш был признан лучшим защитником чемпионата Испании. Кроме того, он несколько раз входил в символические сборные мира по версии УЕФА и ФИФА.