Дани Алвеш анонсировал свой переход из "Барселоны" в "Ювентус"

Известный бразильский футболист Дани Алвеш заявил, что его следующим местом работы станет итальянский "Ювентус". Об этом сообщает ESPN, ссылаясь на телеканал Sportitalia.

По словам защитника, через несколько дней он прибудет в Турин, чтобы подписать контракт со своим новым клубом.

"Я хочу выигрывать в Европе и Италии, — заявил Алвеш, - Я уже выиграл массу трофеев с "Барселоной", но пришло время наслаждаться Италией и постараться вернуть "Ювентус" к вершине европейского футбола".

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно о том, что Дани Алвеш не будет продлевать свой контракт с "Барселоной".

В каталонском клубе бразилец провел восемь сезонов, а до этого еще несколько лет выступал в "Севилье". Дани Алвеш трижды выигрывал Лигу чемпионов, дважды - Кубок УЕФА, четырежды - Суперкубок УЕФА и еще шесть раз становился чемпионом Испании.

В сезоне 2008/09 Дани Алвеш был признан лучшим защитником чемпионата Испании. Кроме того, он несколько раз входил в символические сборные мира по версии УЕФА и ФИФА.