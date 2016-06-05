"Манчестер Юнайтед" должен подписать контракт с Ибрагимовичем до начала Евро-2016

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" подпишет контракт со шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем до начала Евро-2016, который стартует 10 июня. Об этом сообщает Sky Sports, ссылаясь на свои источники.

На данный момент исполнительный директор "МЮ" Эд Вудвард и представители Ибрагимовича согласовывают последние детали однолетнего контракта шведа.

Форвард достанется "Юнайтед" бесплатно, так как нынешним летом у Ибрагимовича завершился контракт с французским "ПСЖ", и сейчас он находится в статусе свободного агента.

Отмечается, что на данный момент все стороны переговоров заинтересованы в сделке. Ибрагимович хочет впервые в своей карьере сыграть в английской Премьер-лиге и воссоединиться с тренером Жозе Моуриньо, под руководством которого играл в миланском "Интере" в 2008-2009 гг. Сейчас швед не рассматривает другие варианты продолжения карьеры, кроме "МЮ".

При этом, Моуриньо не собирается приобретать для клуба другого нападающего, кроме Ибрагимовича. Моуриньо желает, чтобы пару Ибрагимовичу в нападении составил 18-летний воспитанник клуба Маркус Рашфорд.

В связи с этим, португальский специалист не стал вступать в борьбу с лондонским "Арсеналом" за форварда "Лестер Сити" Джейми Варди.

Напомним, 31-летний Златан Ибрахимович ранее выступал во многих топ-клубах Европы - голландском "Аяксе", итальянских "Ювентусе", "Интере" и "Милане", испанской "Барселоне", французском "ПСЖ". Во всех этих клубах швед выигрывал местный чемпионат, но никогда не становился обладателем Кубка чемпионов.

Как сообщал УНИАН, Жозе Моуриньо стал главным тренером "Манчестер Юнайтед" 27 мая, через два дня после того, как клуб уволил с этой должности голлндца Луи Ван Гаала.