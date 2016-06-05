Лидер "Лестера" готовится к переходу в лондонский "Арсенал"
11:58, 05 июня 2016Футбол
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Джейми Варди сегодня должен пройти медобследование для перехода в команду Арсена Венгера.
Reuters
Форвард "Лестер Сити" и сборной Англии Джейми Варди сегодня должен пройти медобследование в лондонском "Арсенале", сообщает ESPN.
Завтра футболист в составе сборной Англии улетает во Францию, поэтому медосмотр было решено провести в воскресенье. "Арсенал" хочет провести трансфер Варди до начала Евро-2016.
Ожидается, что "Лестер Сити" получит за переход Варди 22 миллионов фунтов. Именно такая сумма отступных была прописана в контракте форварда с чемпионами Англии.
Напомним, в прошедшем сезоне "Лестер" стал чемпионом английской Премьер-лиги, а Джейми Варди, забив 24 гола, стал вторым бомбардиром чемпионата.
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