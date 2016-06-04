Молодежь Шахтера о "конфликте" в сборной: "Гусев приветливый и очень хороший человек"

Молодые игроки донецкого "Шахтера" отвергли домыслы о том, что игрока "Динамо" Олега Гусева не включили в состав 23 футболистов национальной сборной на Евро из-за якобы "дедовщины" в команде.

В частности, Иван Петряк, отметил: "Честно говорю, такого и близко не было. От Анатольевича – мы, молодое поколение, обращались к Олегу по отчеству – никогда не слышали плохого слова. Это касается «бытовухи», тренировок, матчей... Наоборот, он всегда поддерживал. То, что пишут – это неправда. Наверное, кому-то нужен скандал".

В свою очередь, лаконично прокомментировал ситуацию и Максим Малышев: «Полный бред. Олег – приветливый и хороший человек».

Как сообщал УНИАН, накануне в СМИ появилась информация о том, что Фоменко убрал Гусева из состава команды на Евро из-за его конфликта с молодежью "Шахтера". Информация подавалась со ссылкой на источник в сборной Украины.