Коноплянка поздравил Украину с победой
11:46, 04 июня 2016Футбол
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Форвард "Севильи" выложил в соцсеть селфи на фоне болельщиков украинской команды в Бергамо.
instagram.com
Игрок сборной Украины и испанской "Севильи" Евгений Коноплянка отпраздновал победу сборной в товарищеском матче с Албанией фотографией в соцсети Instagram.
Евгений сделал селфи на фоне сектора с болельщиками команды и подписал его: "Украина, всех с победой".
Как сообщал УНИАН, накануне сборная Украины обыграла команду Албании в последнем товарищеском матче накануне Евро-2016. Игра в итальянском Бергамо завершилась со счетом 3:1.
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