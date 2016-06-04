Коноплянка поздравил Украину с победой

Игрок сборной Украины и испанской "Севильи" Евгений Коноплянка отпраздновал победу сборной в товарищеском матче с Албанией фотографией в соцсети Instagram.

Евгений сделал селфи на фоне сектора с болельщиками команды и подписал его: "Украина, всех с победой".

Как сообщал УНИАН, накануне сборная Украины обыграла команду Албании в последнем товарищеском матче накануне Евро-2016. Игра в итальянском Бергамо завершилась со счетом 3:1.