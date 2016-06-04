Фоменко: Не стоит переоценивать значение контрольных матчей

Тренер сборной Украины Михаил Фоменко прокомментировал победу в последнем контрольном матче команды перед Евро-2016 над Албанией (3:1).

"Как я уже неоднократно говорил, контрольные игры — важные, но их значение не стоит переоценивать. И настроение, и мотивация будут совсем другими, когда начнется финальная часть. Будут другие команды, и будет другой футбол. Не знаю тренеров, которые были бы всем довольны. Из того, что мы сказали ребятам на установке, что-то выполнено, а что-то нет. С другой стороны, мы всегда говорим игрокам: выходя на футбольное поле, вы должны помнить, главное — это результат", — начал наставник сборной Украины.

"Мы ведем целенаправленную подготовку к финальной части, до начала которой остается еще почти 10 дней. Дай Бог, чтобы игроки не получали травм. А то, что у них очень много желания сыграть в финальной части — этого не отнимешь. Главное, чтобы их эмоции им помогали, а не мешали. Говорить сейчас, довольны мы или нет еще рано. Состоялась фактически наша заключительная контрольная игра, но кусок работы еще предстоит сделать. Сегодня что-то получалось, что-то — нет, нельзя быть довольным всем. А вот то, что есть желание выполнить поставленную задачу — это важно. Не просто выйти на футбольное поле, а, прежде всего, соблюсти принципы построения игры, которые игроки получают на тактических занятиях", - отметил тренер.

"Если мы пропускаем голы, вся команда отвечает за это, потому что всем коллективом мы обороняемся и атакуем. Да, есть грубые ошибки. Когда игроки допускают такие ошибки — это значит, что над определенными аспектами игры следует работать, оттачивая эти моменты на тренировках. Как бы люди не хотели, но теория — это теория, а все ошибки исправляются только через практику. У нас еще будет разбор игровых эпизодов и соответствующая работа на тренировках. Ребята будут предупреждены: те недостатки, которые имели место сегодня, в сегодняшнем дне должны и остаться, а не перенестись на завтра или послезавтра", - добавил специалист.

А говоря о персоналиях, заметил: "Сможет ли Коваленко заменить Гармаша в основе? В сборной существует конкуренция. Если в течение того времени, оставшегося Коваленко докажет, что сильнее Гармаша, будет играть. Все зависит от отношения к работе и от выполнения поставленных задач. Своей игрой футболисты должны заставить нас сделать выбор в их пользу. Как мы всегда говорим, шансы есть даже тогда, когда их нет. Но у Коваленко есть шанс", — резюмировал Фоменко.

Как сообщал УНИАН, на Евро-2016 во Франции сборная Украины выступит в группе с командами Германии, Польши и Северной Ирландии. Турнир пройдет с 10 июнят по 10 июля. Первый матч украинцы проведут 12 июня против команды Германии.