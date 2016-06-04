Фаны "Металлиста": Курченко должен сидеть в тюрьме

Ее организовали фаны, чтобы поддержать любимую команду, которая сейчас переживает тяжелые времена, и призвать власть обратиться внимание на проблемы клуба.

«Металлист» – это сердце Харькова. «Металлист» должен жить и он будет жить! Власть должна как-то вмешаться!», - заявил легендарный вратарь «Металла» Александр Горяинов.

Он признался, что надеется на то, что прежний владелец и президент «Металлиста» Александр Ярославский вернется и поможет команде.

«Я надеюсь на это», - сказал Горяинов.

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Его поддержали легендарный тренер «Металлиста» Мирон Маркевич, под руководством которого клуб стабильно занимал призовые места в национальном чемпионате и участвовал в Кубке УЕФА (Лиге Европы), и Евгений Красников, бывший спортивный директор клуба.

На возвращение Ярославского надеются и фаны. Они развернули баннеры «Ярославский, спасай Металл!» и «Власть, не дай уничтожить «Металлист!».

«Если вернется Ярославский, это будет чудесно, потому что это человек, который построил «Металлист». Он знает, что такое клуб, как это работает. Вряд ли кто-то другой будет рассматривать вариант такой инвестиции в прифронтовой город», - считает один из организаторов акции Игорь Лядов.

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Он добавил, что в нынешнем плачевном состоянии «Металлиста» (многомесячные долги по зарплате, Федерация футбола Украины отказала клубу в выдаче аттестатов на участие в чемпионате Украины сезона 2016-2017 гг. и т.д.) болельщики винят нынешнего владельца и считают, что его нужно привлечь к ответственности

«Этот человек должен сидеть в тюрьме. Фанаты не верят нынешнему владельцу, они его ненавидят всей душой», - сказал Лядов.

Акция завершилась файер-шоу.