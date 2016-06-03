Сборная Украины выиграла у Албании в последнем контрольном матче перед Евро

В итальянском Бергамо завершился товарищеский матч национальных сборных Украины и Албании, в котором подопечные Михаила Фоменко одержали победу со счетом 3:1.

Судьба матча была решена в самом начале второго тайма.

Команды очень бурно начали игру и обменялись голами в первые 12 минут матча. На 8-й минуте украинцы быстро разыграли штрафной на правом фланге, Евгений Коноплянка прострелил и Тарас Степаненко протолкнул мяч в ближний угол. Правда, спустя 4 минуты, Армандо Садику сравнял счет. На перерыв команды ушли при равенстве.

Впроче, уже в самом начале второго тайма, на 49-й минуте, украинцы вновь вышли вперед. После навеса Бутко с левого фланга Зозуля головой пробил с линии вратарской - Бериша в прыжке отбил мяч прямо на ногу Андрею Ярмоленко, который добивая мяч в пустые ворота не промахнулся. А уже в концовке, на 87-й минуте, Коваленко с левого фланга прострелил на дальнюю штангу, защитник в падении выбил мяч под удар Евгению Коноплянке и тот расстрелял ворота - 3:1.

Таким образом, украинцы одержали четвертую победу в четырех товарищеских матчах в 2016-м году. Ранее с одинаковым счетом 1:0 были обыграны команды Кипра и Уэльса, а сборная Румынии была повержена со счетом 4:3.

В воскресенье, 12 июня, сборная Украины проведет первый матч в рамках Евро-2016 - против команды Германии.