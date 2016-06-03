В Харькове около 500 болельщиков провели акцию в поддержку футбольного клуба "Металлист".

Как передает корреспондент УНИАН, мероприятие началось в 20.00 и проходило на площадке перед Харьковским национальным театром оперы и балета.

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Участники акции держали национальные флаги, символику «Металлиста», а также транспаранты с надписями - «Власть не дай уничтожить «Металлист», «Ярославский спаси «Металлист».

Перед собравшимися выступили экс-игроки «Металлиста» Александр Березовчук, Александр Горяинов, бывшие тренеры Мирон Маркевич, Игорь Рахаев, нынешний тренер Александр Призетко, а также экс-спортивный директор «Металлиста» Евгений Красников.

Болельщики высказали требование к представителям власти всех уровней не допустить, чтобы «Металлист» потерял статус профессионального клуба и прекратил свое существование.

В завершение акции болельщики пели фанатские песни, жгли файера.