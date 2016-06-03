ФИФА оценила ущерб от действий Блаттера и его заместителей в $80 миллионов

Как говорится в заявлении федерации, выпущенном в пятницу, существуют улики, доказывающие, что трое чиновников, "координируя свои действия, пытались обогатиться", ежегодно повышая себе зарплаты, выписывая себе премии за проведение Кубков мира, а также другими способами, сообщает BBC.

Эти три чиновника - Зепп Блаттер, отстраненный от работы генеральный секретарь Жером Вальке и также уволенный заместитель генсека Маркус Каттнер, говорится в заявлении.

Ущерб от их действий в ФИФА оценивают в 80 млн долларов за последние 5 лет.

Кроме того, как признали в Федерации, цифры, названные при раскрытии доходов ее топ-менеджеров в 2015 году, "не отражали истинного размера компенсаций чиновникам".

Улики будут переданы в швейцарскую прокуратуру и в департамент юстиции США.

В четверг швейцарская прокуратура провела обыски в штаб-квартире футбольной федерации ФИФА в Цюрихе и изъяла ряд документов.

Представитель прокуратуры уточнил, что президент ФИФА Джанни Инфантино не находится под следствием.

Коррупционный скандал в ФИФА разгорелся в мае прошлого года. Правоохранительные органы Швейцарии по запросу США задержали нескольких высокопоставленных чиновников организации, заподозренных во взяточничестве.

На фоне скандала был вынужден подать в отставку глава ФИФА Йозеф Блаттер. В феврале 2016 года новым президентом стал Джанни Инфантино.