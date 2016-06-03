Игроки сборной Украины сбросили в бассейн Хачериди (видео)

После того, как сборная Укаины сделала коллективное фото в пронумерованных футболках, игроки решили повеселиться, сообщает Футбол 1.

Вследствие спланированной шутки в бассейне оказался Евгений Хачериди. Якобы, ему отомстили за опоздание на сьемку. Товарищи по команде сбросили игрока в бассейн и запечатлели видео этого момента.