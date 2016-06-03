Игроки сборной Украины сбросили в бассейн Хачериди (видео)
17:15, 03 июня 2016Футбол
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Шутка в отношении защитника "Динамо" удалась.
dynamo.kiev.ua
После того, как сборная Укаины сделала коллективное фото в пронумерованных футболках, игроки решили повеселиться, сообщает Футбол 1.
Вследствие спланированной шутки в бассейне оказался Евгений Хачериди. Якобы, ему отомстили за опоздание на сьемку. Товарищи по команде сбросили игрока в бассейн и запечатлели видео этого момента.
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