Матч Украина - Албания покажут два телеканала

Последний товарищеский матч сборной Украины перед Евро-2016 покажут сразу два телеканала.

Прямую трансляцию игры будут вести "Украина" и специализированный "Футбол 2".

Матч пройдет сегодня в итальянском Бергамо. Начало игры - в 21.30 по киевскому времени.

Как сообщал УНИАН, сборная Украины на Евро-2016 сыграет в группе с командыми Германии, Северной Ирландии и Польши. Первый матч - с фаворитами группы Германией - состоится 12 июня.