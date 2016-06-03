Матч Украина - Албания покажут два телеканала
15:40, 03 июня 2016Футбол
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Игру можно будет посмотреть на общедоступном канале "Украина" и на специализированном "Футбол 2".
ua-football.com
Последний товарищеский матч сборной Украины перед Евро-2016 покажут сразу два телеканала.
Прямую трансляцию игры будут вести "Украина" и специализированный "Футбол 2".
Матч пройдет сегодня в итальянском Бергамо. Начало игры - в 21.30 по киевскому времени.
Как сообщал УНИАН, сборная Украины на Евро-2016 сыграет в группе с командыми Германии, Северной Ирландии и Польши. Первый матч - с фаворитами группы Германией - состоится 12 июня.
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